В Екатеринбурге полиция выломала дверь в кабинет главного редактора «Областной газеты»

Журналист потребовал отреагировать на инцидент прокурора Свердловской области и начальника главка управления региональной полиции.

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин помимо полицейских обвинил во вторжении сотрудников департамента информационной политики Свердловской области. Он рассказал у себя в фейсбуке об инциденте, который произошёл накануне. Полянин также выложил фотографии с вырванным замком, дверной ручкой, лежащей на полу, и беспорядочно разбросанных бумагах на столе в своём рабочем кабинете. «Отличная работа ДИПа и полиции. За чей счёт ремонт будет делать?», — поинтересовался главный редактор издания. Он назвал цирком то, что произошло. По словам Полянина, полицейские и сотрудники департамента цитата «набрали всяких бумаг и испарились. Описи при этом не составили. Что думают прокурор Свердловской области и руководитель региональной полиции, — задаётся вопросом издания. «Плановой проверкой расходования бюджетных средств» назвал агентству РИА визит чиновников и полицейских вице-губернатор региона Сергей Бидонько. По данным интернет-издания ura.ru, обыски связаны с возможным нарушением законодательства о госзакупках.

«Областная газета» выходит почти 30 лет. Еще некоторое время назад издание было единственным СМИ, где обязательному опубликованию подлежали все нормативно-правовые акты Свердловской области.