В Москве должен начаться марш в  защиту Ивана Голунова

В Москве в эти минуты должен начаться марш в защиту Ивана Голунова. Ожидается, что его участники потребуют наказать заказчиков и исполнителей незаконного уголовного преследования журналиста, который писал о коррупции. Акция запланирована по маршруту от станции метро Чистые пруды до Главного управления МВД на Петровке.

Власти Москвы этим утром подчеркнули, что мероприятие несогласованно и призвали граждан в нем не участвовать.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что не располагает информацией о причастности к делу Ивана Голунова сотрудников ФСБ. Об этом только что сообщили информагентства.

Ранее издание «Проект» написало, что в новом расследовании Ивана Голунова, текст которого он сдал редактору Медузы на прошлой неделе в день задержания, говорится о связях сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом.

Главред Медузы Иван Колпаков сообщил сегодня, что это расследование будет закончено при участии журналистов, которые уже подключились к работе и будет опубликовано одновременно во многих российских и зарубежных изданиях. Журналист Медузы Иван Голунов был задержан по обвинению в сбыте наркотиков. После кампании в его поддержку глава МВД Владимир Колокольцев накануне лично объявил, что по результатам экспертиз уголовное преследование корреспондента прекращено.

В заявлении главреда Медузы говорится, что редакция будет добиваться справедливого процесса над полицейскими.