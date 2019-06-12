Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих, которые блокируют местный парламент

На соседних улицах собрались десятки тысяч людей, — сообщают местные СМИ. Начались столкновения между протестующими и полицейскими.

Из-за протестов законодательное собрание Гонконга отложило рассмотрение поправок к законопроекту об экстрадиции, согласно которым подозреваемых будут выдавать материковому Китаю. В воскресенье против этого на улицы вышли, по некоторым данным, до миллиона человек – при том, что всего в Гонконге чуть более семи миллионов жителей.