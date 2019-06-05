Полиция и Росгвардия ждут участников несогласованного марша в защиту Ивана Голунова в центре Москвы

Рядом со станцией метро Чистые пруды корреспондент «Эха Москвы» заметил почти три десятка автобусов с силовиками, автозаков и машин полиции.

Мэрия Москвы этим утром призвала граждан не участвовать в несогласованном публичном мероприятии. Марш, участники которого, как ожидается, потребуют привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей уголовного преследования журналиста, который писал о коррупции, начнется в полдень на Чистых прудах, а завершится у здания Главного управления МВД на Петровке.