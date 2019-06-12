Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что республика не претендует на чужую территорию

Эти слова прозвучали в видеообращении чеченского лидера после инцидента в Кизляре.

Речь идет о дорожном указателе с надписью «Чеченская Республика – Шелковской район». Знак был установлен на выезде из дагестанского Кизляра. Однако в ночь на 10 июня местные жители его демонтировали. Кадыров в ответ на это призвал не поддаваться на провокации по вопросу границы между Чечней и Дагестаном.

После инцидента в Кизляре, как пишет газета «Коммерсантъ», чеченские власти выслали на участок кортеж из двухсот машин с силовиками. Его возглавлял спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Как отмечает издание, в сложившейся ситуации он обвинил главу Кизлярского района Александра Погорелова. Руководитель Дагестана Владимир Васильев, в свою очередь, призвал «отнестись с пониманием» к реакции жителей республики, убравших знак.

Власти Чечни и Дагестана в январе договорились о демаркации границы между республиками.