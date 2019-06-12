Правозащитники обнаружили в Северной Корее более 300 мест для публичных казней

Сотрудники организации The Transitional Justice Working Group за последние четыре года провели собеседование с сотнями перебежчиков из КНДР. В докладе южнокорейской организации говорится, что казни неугодных режиму людей часто происходят на берегах рек, на рынках и возле школ. И чтобы посмотреть ан казни там собираются от тысячи и больше человек. Причем присутствовать заставляют родственников, в том числе и детей.

Казнить могут не только за попытку бегства из страны, но и за просмотр южнокорейских телепрограмм или кражу коровы, — передает ВВС.