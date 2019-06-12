Новый пистолет «Удав» поступил на вооружение Российской армии
Об этом сообщили РИА в Центральном НИИ точного машиностроения. «Удав» калибром 9 мм придет на смену устаревшему пистолету Макарова. Его магазин вмещает 18 патронов.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщили РИА в Центральном НИИ точного машиностроения. «Удав» калибром 9 мм придет на смену устаревшему пистолету Макарова. Его магазин вмещает 18 патронов.
Целостность России, если совсем коротко… Целостность нормальной страны – это не бремя, а важнейшее преимущество. Когда наша политическая система изменится, когда мы преодолеем отчуждение и Россия станет не чужой, а своей для каждого россиянина, мы реально осознаем – чем больше наш потенциал, размеры, ресурсы – тем выше наши возможности в мировом соревновании государств!..
Разобраться, какими нитками и откуда из какой катушки эти нитки, которыми, судя по всему, шито дело Ивана Голунова, — необходимо. И дело в том, что каждая ситуация нуждается в своем конкретном разборе. И в конкретных мерах, которые нужно принимать для того чтобы эта ситуация вышла из своего беспредельного состояния…
Свобода Ивана Голунова — это наша свобода Случаи сфабрикованных дел с подброшенными наркотиками — это не отдельные эпизоды, а созданная властями система для подавления, запугивания, уничтожения инакомыслящих людей. Ивану нагло затыкают рот, как многим другим, кто решается говорить правду в полный голос. Это в любой момент может случиться с каждым…
Суд над Голуновым, который по своему резонансу превзойдет и процесс над Серебренниковым, и суд над Савченко, это будет несмываемый полный позор власти. Она будет соучастником этого преступления. Будут постоянные пикеты, реакция Европы и США, новый список Голунова по аналогии со списком Магнитского…