Компании, связанные с Пригожиным, выиграли контракты на поставку питания в школы Москвы на 14 миллиардов рублей

Компании, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, выиграли контракты на поставку питания в школы Москвы на 14 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание МБХ-Медиа со ссылкой на данные сайта госзакупок. Отмечается, что фирмы «Школьник-ЮЗ», «Комбинат дошкольного питания», «Московский школьник» и «Вита-1» поставят свою продукцию как минимум в 205 столичных школ.

В декабре стало известно о массовом отравлении детей в детских садах. Родители подали два коллективных иска к компании «Конкорд», которая также считается связанной с Евгением Пригожиным.