Власти Москвы призывают граждан не участвовать в марше, связанном с  делом Ивана Голунова

Организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированной акции. Это говорится в заявлении Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Ранее сообщалось, что власти Москвы предложили провести акцию не 12-го июня, в День России, а 16-го на проспекте Сахарова.

Журналиста Медузы Ивана Голунова, который писал о коррупции, задержали в Москве на прошлой неделе и обвинили в сбыте наркотиков. Накануне на фоне кампании в защиту Голунова глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного преследования журналиста, и Голунов был освобожден.

Марш, участники которого потребуют привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей дела Голунова, как ожидается, начнется сегодня в полдень возле метро «Чистые пруды». А завершится у здания Главного управления МВД на Петровке.

Утром возле места сбора участников уже появились автобусы с сотрудниками Росгвардии, — сообщил корреспондент «Эха Москвы».