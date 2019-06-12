В Киеве предложили закупать российский газ через частную компанию

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил представитель президента Украины Андрей Герус.

Он предложил Юрию Бойко и Виктору Медведчуку создать частную кампанию, которая бы заключила договор с «Газпромом» и начала поставки газа Украине.

Герус считает, что договор с «Газпромом» нужно было заключать сразу же во время визита лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь»

в Россию и переговоров с Алексеем Миллером, главой «Газпрома».

Ранее, после встречи с Бойко и Медведчуком на полях ПМЭФ, Миллер заявлял, что компания готова поставлять газ Украине по сниженной на 25% цене.

Представитель Зеленского сказал, что нужно эти цифры фиксировать на бумаге и подписывать договор.

По его словам, для этого не нужно ни участие президента, ни кого-либо еще: «Надо купить его, привезти на Украину и продать. Мы будем все аплодировать и говорить спасибо».