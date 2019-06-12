Парламент Гонконга из-за массовых протестов отложил рассмотрение законопроекта об экстрадиции в материковый Китай

На прошлой неделе на улицы вышли, по некоторым данным, до одного миллиона человек.

Резонансный законопроект об экстрадиции сегодня будет рассмотрен во втором чтении. Критиков у поправок немало – протестующие считают, что принятие документа отнимет у Гонконга значительную часть автономии.

Суть инициативы заключается в том, чтобы дать право экстрадировать жителей города даже в те страны, с которыми у Гонконга нет соглашений о выдаче. В том числе речь идет и о материковой части Китая. Сейчас экстрадиция туда не осуществляется.

В воскресенье в городе прошла акция протеста, которую уже назвали крупнейшей с 1997 года, когда Великобритания передала Гонконг Китаю. Полиция оценила число участников в 240 тысяч человек, организаторы заявили, что на улицы вышло около миллиона. Акция завершилась столкновениями с полицией. Китайские государственные СМИ объяснили протесты влиянием сил из-за рубежа.

Напомним, — Гонконг пользуется широкой автономией в составе Китая.