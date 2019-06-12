Президент США Дональд Трамп выступил против использования ЦРУ информаторов против северокорейского лидера Кем Чен Ына

Дональд Трамп заявил, что не позволил бы американским спецслужбам использовать информаторов для слежки за Ким Чен Ыном. Об этом он сказал, комментируя публикацию газету The Wall Street Journal о том, что старший брат северокорейского лидера Ким Чен Нам, мог быть осведомителем Центрального разведывательного управления. По словам Трампа, он не дал бы произойти подобному, пока он является главой государства. При этом ни подтвердить, ни опровергнуть информацию The Wall Street Journal глава Белого дома не смог. Ранее издание со ссылкой на источник писало о том, что Ким Чен Нам несколько раз встречался с сотрудниками ЦРУ. В том числе ради этого, например, он поехал в Малайзию в феврале 2017 года, тогда на него было совершено покушение. По данным газеты, Ким Чен Нам был в контакте со спецслужбами нескольких стран, включая Южную Корею, Китай и Японию.

Ким Чен Нам, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, был отравлен нервно-паралитическим веществом в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу.