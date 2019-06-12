Следственный комитет проверит сотрудников Росгвардии после протестов в Екатеринбурге

В ведомство обратился общественный деятель Дмитрий Калинин, который попросил возбудить дело о халатности. По его словам, речь идет о бездействии полиции и Росгвардии, которые допустили столкновения участников протестов против строительства храма на месте сквера и неизвестных спортсменов. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на полицию.

В местном управлении МВД заявили, что не усматривают хулиганства в действиях спортсменов и отказались возбуждать уголовные дела. В то же время против протестующих уже возбуждены несколько административных и уголовных дел.