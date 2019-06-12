В Москве сегодня должен пройти несанкционированный марш в поддержку Ивана Голунова

После того, как вчера с журналиста сняли все обвинения, организаторы больше не призывают людей выходить на акцию.

В столичной мэрии дали понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может – об этом в фейсбуке написали организаторы акции. В связи с этим они сложили с себя полномочия и предложили каждому взвесить риски и решать за себя – выходить на улицы или нет. В сообщении говорится, что после того, как МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова, основная задача инициированного мероприятия считается выполненной. Однако, несмотря на это марш по-прежнему актуален – виновные не наказаны.

Конфронтация с властями по поводу акции в поддержку Ивана Голунова начала нарастать еще вчера днем. Вице-мэр Александр Горбенко пообещал обратиться в прокуратуру из-за того, что организаторы, по его словам, «не идут на контакт по вопросу безопасности». Как стало известно ранее, чиновник позвонил одному из инициаторов марша Илье Азару и пригласил того обсудить мероприятие в мэрии, однако в ответ журналист предложил властям сделать это публично в эфире телеканала «Дождь».

Теперь организаторы не призывают никого выходить к Чистым прудам, но говорят, что сами это обязательно сделают.

В Кремле накануне сказали, что марш может помешать праздничному настроению москвичей.