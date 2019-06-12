В центре Москвы намечен несогласованный марш, его участники будут требовать наказания виновных по делу Ивана Голунова

В центре Москвы сегодня намечен несогласованный марш, участники которого будут требовать наказания виновных по делу Ивана Голунова. Журналист накануне вечером был освобожден. Его уголовное преследование прекращено, о чем лично объявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Министр сказал, что будет ходатайствовать президенту об увольнении начальника УВД ЗАО по Москве генерал-майора Андрея Пучкова, чьи сотрудники задержали Голунова и начальника городского Управления по контролю за оборотом наркотиков, генерал-майора Юрия Девяткина.

Журналиста Ивана Голунова обвиняли в сбыте наркотиков. Он уверен, что ему их подкинули.

Ожидается, что акция начнется в полдень у метро «Чистые пруды», а завершится у здания Главного управления МВД на Петровке.