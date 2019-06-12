Следователи рассматривают версию о том, что дело против Ивана Голунова мог заказать кто-то из  бизнесменов

Предполагается, что это был коммерсант, интересы которого затронули расследования журналиста Медузы. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. Ведется доследственная проверка обстоятельств возбуждения уголовного дела о сбыте наркотиков.

Ранее издание «Проект» сообщило о том, что в новом расследовании Голунова, которое он сдал редактору на прошлой неделе, в день задержания, говорилось о связи с похоронным бизнесом сотрудников ФСБ.

Уголовное преследование Ивана Голунова накануне было прекращено после акций в его поддержку. На сегодня был намечен марш в защиту журналиста в центре Москвы. Теперь эта акция под вопросом.