Парламент Гонконга отложил рассмотрение спорного законопроекта после рекордных протестов

В воскресенье на улицы вышли, по некоторым данным, до миллиона человек. При том, что в Гонконге живут чуть более семи миллионов.

Сегодня десятки тысяч демонстрантов окружили весь правительственный комплекс и полностью парализовали его работу. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, некоторые протестующие пытаются вооружиться кирпичами.

Поводом для недовольства стал законопроект, по которому подозреваемых будут выдавать материковому Китаю.