Журналист Иван Голунов накануне вечером вышел на свободу

Он сказал, что продолжит заниматься расследовательской журналистикой, чтобы оправдать доверие людей, которые его поддержали.

В четверг спецкор Медузы, который писал о коррупции, был задержан по подозрению в сбыте наркотиков. По словам адвокатов, при задержании полицейские применили силу. Затем, на фоне пикетов у Главного управления МВД на Петровке, суд отправил Голунова под домашний арест.

Накануне глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что по результатам экспертиз уголовное преследование Ивана Голунова прекращено. Министр сказал, что попросит президента уволить двух генералов, чьи подчиненные задержали Голунова. Самих полицейских проверит Следственный комитет.

На сегодня была намечена акция в поддержку Ивана Голунова в центре Москвы. Марш не согласован.