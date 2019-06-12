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08:05, 12 июня 2019

В России изменились правила выезда детей за границу

Заявление о несогласии с выездом ребенка за рубеж один из родителей теперь должен нести не в погранслужбу ФСБ, а в местное управление полиции, которая занимается вопросами миграции. Теперь если отец или мать против поездки несовершеннолетнего в другую страну, решение будет принимать суд.

Представители погранслужбы напоминают, что российские дети, как правило, выезжают за границу в сопровождении одного из родителей, опекунов, усыновителей и попечителей. В этом случае согласие второго родителя не требуется.

Во всех остальных ситуациях поездку несовершеннолетнего должен будет одобрить хотя бы один родитель.

Ранее правительство упростило порядок проезда младенцев в поездах дальнего следования. Для покупки билетов вместо свидетельства о рождении можно предоставить медицинскую справку из роддома.



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