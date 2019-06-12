Коллектив Театра кукол им. Образцова намерен записать видеообращение на Прямую линию с Владимиром Путиным

В нем сотрудники театра хотят выразить протест против недавних кадровых изменений.

Поводом для планирующегося обращения к Путину в Театре им. Образцова называют назначение замдиректора заведения советника министра культуры Юрия Шерлинга. Оно произошло в конце мая. В заявлении коллектива, которое приводит интернет-издание «Театрал», он называется «нерукопожатным» человеком. Кроме того, также утверждается, что за несколько дней нахождения Шерлинга на своем посту в кукольном театре сложилась нездоровая обстановка. В частности, согласно заявлению, сотрудники Театре им. Образцова получали угрозы увольнения и запугивания, а также обвинения в некомпетентности коллектива. Из-за этого, как отмечается, часть профессионалов подали заявления об уходе. Кроме того, в Театре им. Образцова говорят, что Шерлинг не посетил ни одного спектакля, а ряд фестивалей и гастролей находится под угрозой срыва.

Сам Шерлинг заявление коллектива Театра им. Образцова пока никак не прокомментировал.