Следствие рассматривает версию коммерческого заказа в деле спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Речь, предположительно, идет об участии в преследовании «кого-то из коммерсантов», чьи интересы затронули расследования журналиста, пишет РБК со ссылкой на два источника в силовых структурах. В рамках доследственной проверки по факту необоснованного преследования сотрудника «Медузы» следствие также выяснит, в какой степени в дело были вовлечены полицейские из УВД по Западному административному округу столичного главка МВД. Проверкой займется Следственный комитет.

Ситуация вокруг корреспондента «Медузы» — это часть борьбы между группировками внутри ФСБ, — сказал в эфире «Эха Москвы» публицист Александр Проханов. Проханов добавил, что подобная зависимость страны от силовиков опасна, а такую же ситуацию можно было наблюдать в СССР конца восьмидесятых.

Журналиста задержали на прошлой неделе в центре Москвы. В МВД заявили, что при нем, а также в его квартире найдены наркотики. Голунов утверждал, что их ему подбросили. Он связал преследование со своей журналистской работой. Спустя два дня на фоне громкого общественного резонанса Никулинский суд отправил журналиста под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу. А накануне министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста сняты обвинения, уголовное преследование прекращено.

Корреспондент «Медузы» Иван Голунов имеет право на компенсацию после признания его задержания необоснованным, — сказала омбудсмен Татьяна Москалькова. Москалькова подчеркнула, что необходимо исправлять любые уголовно-процессуальные ошибки.