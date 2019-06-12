Касым-Жомарт Токаев, победивший на внеочередных выборах президента Казахстана, сегодня официально вступит в должность

Торжественная церемония запланирована на 7:30 мск во Дворце независимости в столице республики. По закону, глава Казахстана вступает в должность с момента принесения присяги. Возложив правую руку на Конституцию страны, он должен произнести текст на государственном языке, а затем поцеловать государственный флаг. После исполнения государственного гимна председатель

Центризбиркома вручит Токаеву удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт президента и «Золотой Орел».