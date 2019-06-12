Суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу СК Волгоградской области и задержанного вместе с ним предпринимателя

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца экс-главу Следственного комитета Волгоградской области Михаила Музраева и задержанного вместе с ним предпринимателя. Их обвинили в совершении теракта. Им грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Музраев свою вину не признал и назвал предъявленное обвинение «фантазией следователей». По его словам, тех, кого он посадил, сейчас используют против него. Бывшего руководителя волгоградского следственного управления задержали 10 июня по делу о поджоге дома губернатора региона Андрея Бочарова в ноябре 2016 года.