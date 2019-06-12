Тысячи демонстрантов вышли на акцию в Гонконге в знак протеста против подготовки законопроекта об экстрадиции в КНР

Тысячи демонстрантов вышли на очередную массовую акцию в центре Гонконга в знак протеста против подготовки законопроекта об экстрадиции в КНР. По данным ТАСС, митингующие заполонили улицы, прилегающие к правительственному комплексу и зданию Законодательного совета. Толпы людей заблокировали движение транспорта, вызвав серьезные дорожные пробки. В выступлениях участвуют преимущественно студенты местных вузов, многие из которых специально бойкотировали занятия. Несколько сотен демонстрантов провели в центре города всю ночь. Пока обошлось без эксцессов и радикальных выходок. Полиция воздерживается от

разгона собравшихся. На этом фоне парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции. На какой срок, не уточняется.