Столичная мэрия не согласовала намеченный на сегодня марш в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Были приложены все усилия для того, чтобы найти компромисс и обеспечить безопасность. Однако «представители мэрии дали понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может», — написал в фейсбуке журналист Евгений Берг. В связи с этим, по его словам, инициаторы слагают с себя полномочия и считают невозможным призывать людей выходить на акцию. «Поэтому каждый пускай решает сам», — отметил Берг. Марш в поддержку Ивана Голунова был анонсирован еще до его освобождения.

В Кремле считают, что массовые акции в столице, в том числе в поддержку журналиста Ивана Голунова, могут быть препятствием для празднования Дня России. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Предполагается, что несогласованный марш начнется на Чистых Прудах, а закончится на Большой Дмитровке.