Спикер чеченского парламента Магомед Даудов назвал незаконным снос дорожных указателей на границе с Дагестаном

Знаки демонтировали жители Дагестана несколько дней назад.

Власти Чечни и Дагестана в январе договорились провести демаркацию границ между республиками, но в середине апреля процесс приостановили из-за того, что Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли рядом с Кизлярским районом Дагестана, писало издание «Кавказский узел». В июне местные жители обнаружили на территории, которая считалась дагестанской, знак с надписью «Чеченская республика, Шелковской р-н». Вечером пятницы группа молодых людей снесла указатель, видео процесса выложили в сеть. Председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов заявил, что знак находился на своем месте, а жители Дагестана действовали самовольно – они не имели право его убирать. Указатель, по его словам, вернут на место. Между тем, член общественной комиссии по установлению границы между республиками Зураб Гаджиев в своем Facebook разъяснил, что сторона трассы всегда относилась к Чечне, просто там не стоял указатель.

Ранее конфликт по поводу границы произошел между Чечней и другой северокавказской республикой — Ингушетией. Протесты из-за этого начались осень прошлого года и продолжались весной.