Столичная мэрия не согласовала намеченный на сегодня марш в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

«Были приложены все усилия «для того, чтобы найти компромисс и обеспечить безопасность 12 июня. Однако представители мэрии дали понять, что ни корректировки маршрута, ни согласования марша быть не может», — написал в фейсбуке журналист Евгений Берг. В связи с этим, по его словам, инициаторы слагают с себя полномочия и считают невозможным призывать людей выходить на акцию. «Поэтому каждый пускай решает сам», — отметил Берг.

Марш в поддержку Ивана Голунова был анонсирован 10 июня, еще до его освобождения. Его инициаторы предлагали нести в руках газеты со статьями о журналисте.

Ранее к отмене марша призвали руководители «Медузы». В издании отметили, что в ближайшие дни надо добиться согласования акции в центре Москвы. Мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку Голунова на проспекте Сахарова 16 июня. Сам Голунов, освобожденный минувшим вечером из-под ареста, сказал, что не пойдет на марш в свою защиту. Он порекомендовал заняться другими вещами.

Голунов также поблагодарил всех за поддержку и добавил, что она повлияла на ход событий.

Освобождение Ивана Голунова не повод отказываться от идеи акции в его поддержку, — сказал «Эху» глава СПЧ Михаил Федотов. По его словам, нужно только расширить тему.

Федотов подчеркнул, что акцию необходимо согласовать с властями, и лучше провести её в воскресенье.

Между тем, на сайте «Эха Москвы» на вопрос «имеет ли смысл проводить марш в Москве 12 июня в связи с освобождением Ивана Голунова?» почти 90% проголосовавших ответили положительно.