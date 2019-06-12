Американская киноакадемия определила даты трех предстоящих церемоний вручения «Оскара». В следующем году 92-я церемония вручения наград состоится необычно рано — 9 февраля. Далее Академия планирует вернуться к обычному графику: в 2021-м статуэтки будут раздавать 28 февраля, а в 2022-м – 27-го. Как объясняется в пресс-релизе, это сделано для того, чтобы премия не совпадала с графиком проведения Олимпийских игр 2022 года, а также Суперкубка и с национальными праздниками.