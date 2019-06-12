Парламент Гонконга отложил заседание по рассмотрению закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города. Об этом сообщила радиостанция Ар-ти-эйч-кей. В секретариате парламента не уточнили, на какой срок может быть отложена сессия.

Десятки тысяч демонстрантов в среду окружили весь правительственный комплекс, полностью парализовав его работу и заблокировав прилегающие улицы. По данным полиции, некоторые радикально настроенные лица пытаются вооружиться кирпичами. Пока обошлось без эксцессов и радикальных выходок.