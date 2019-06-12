Президент Франции Эммануэль Макрон отправит американскому коллеге Дональду Трампу новый дуб взамен погибшего.

«Это не трагедия», — сказал Макрон в кулуарах встречи Международной организации труда в Женеве. Он призвал не искать символов там, где их нет, пишет Le Figaro. Французский лидер также отметил, что символом встречи было «посадить дерево вместе». Ранее сообщалось, что дуб, посаженный президентами во время государственного визита Макрона в Вашингтон в апреле прошлого года, погиб. Некоторые увидели в этом символ сложных отношений между главами двух стран.