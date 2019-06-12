США перебросят в Польшу тысячу американских военных к находящимся там 4 тысячам солдат

Об этом сообщает онлайн-издание Defence One со ссылкой на свои источники. Отмечается, что военные будут заниматься выполнением материально технических, а не боевых задач.

В начале июня газета Financial Times со ссылкой на источники писала о намерениях Вашингтона объявить о переброске дополнительных американских войск в Польшу. По данным издания, это планируется сделать в ходе визита президента Польши Анджея Дуды в США.

С просьбой увеличить американское военное присутствие Дуда обращался осенью прошлого года, пообещав потратить на создание военной базы «Форт Трамп» 1,5–2 миллиарда долларов. В Варшаве объяснили такую необходимость угрозой со стороны России.