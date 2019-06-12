Коллектив театра Образцова намерен записать театрализованное обращение на горячую линию президента

Сегодня в 14.30 артисты вместе с куклами соберутся на улице под знаменитыми часами. Причиной тому стало назначение первым заместителем директора театра советника министра культуры Юрия Шерлинга. Об этом говорится в письме коллектива, поступившего в редакцию «Театрала». Отмечается, что за несколько дней его работы в театре сложилась нездоровая обстановка, обусловленная угрозами увольнения, запугиванием и обвинением в некомпетентности. Шерлинг неуважительно относится к бренду Театра. В результате, многие профессионалы своего дела пишут заявления об уходе, под угрозой срыва оказался ряд проектов, в том числе Международный театральный фестиваль стран членов БРИКС.