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06:15, 12 июня 2019

Президент Греции Прокопис Павлопулос распустил парламент и объявил досрочные парламентские выборы

Они пройдут 7 июля. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте законодательного органа.

Согласно конституции Греции, новые выборы должны состояться в течение 30 дней с момента роспуска парламента. В новом составе депутаты соберутся на первом заседании 17 июля после присяги.

В конце мая премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам состоявшихся выборов в Европарламент предложил провести в стране досрочные парламентские выборы.



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