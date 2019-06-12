Суд в Лондоне продолжит рассмотрение вопроса об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Его выдачи добиваются Швеция и США.

После добровольного заключения в посольстве Эквадора в Лондоне, Ассанжа лишили свободы по решению суда. За то, что активист нарушил условия выхода под залог, он будет содержаться под стражей почти год. Адвокаты говорят, что состояние австралийца в тюрьме резко ухудшилось. Впрочем, это не должно мешать еще одному процессу над Ассанжем, который продолжается в Лондоне. Британский суд решает, кому выдать основателя Wikileaks – Стокгольму или Вашингтону.

Шведские власти хотят наказать его по делу об изнасиловании. Между тем в США обвинения еще более серьезные. За шпионаж и раскрытие секретной информации его могут приговорить к 175 годам лишения свободы. По мнению его сторонников, даже если британцы решат передать его Швеции, это не спасет его от преследования со стороны США.

Заседание суда возможно пройдет в тюрьме, где под арестом сидит Ассанж.