Иван Голунов готов оказывать помощь следствию по своему делу

Об этом спецкор «Медузы» сказал после освобождения. При этом он отметил, что пока не давал показания на полицейских, которые участвовали в его задержании.

Накануне с журналиста сняли все обвинения в попытке сбыта наркотиков, прекратили уголовное преследование и отпустили на свободу. Его встречали аплодисментами. Голунов поблагодарил всех собравшихся за поддержку.

Первые слова Голунова, сказанные после освобождения, показали все ведущие телеканалы России.

Журналиста задержали на прошлой неделе в центре Москвы. В МВД заявили, что при нем, а также в его квартире найдены наркотики. Голунов утверждал, что их ему подбросили. Он связал преследование со своей журналистской работой. Спустя два дня на фоне громкого общественного резонанса Никулинский суд отправил журналиста под домашний арест, хотя следствие просило заключить его под стражу. Экспертиза показала, что в его организме, а также на руках и под ногтями не было следов запрещенных веществ. На пакетах с наркотиками также не было его отпечатков.

Накануне министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста сняты обвинения, уголовное преследование прекращено.

Органы будут расследовать деятельность полицейских, которые несут ответственность за возбуждения дела против журналиста Ивана Голунова. Об этом объявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Колокольцев подчеркнул, что права любого гражданина должны быть защищены вне зависимости от его профессиональной принадлежности.

Необходимо добиваться наказания для ответственных за задержание Ивана Голунова. Это в интересах всех москвичей, — сказал в беседе с нашей ведущей Ольгой Бычковой журналист Михаил Фишман.

Фишман добавил, что закрытие дела – это несомненно реакция Кремля. По его словам, такой исход дела доказывает, что не там эту историю инициировали.