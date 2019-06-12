Следствие рассматривает версию коммерческого заказа в деле спецкора «Медузы» Ивана Голунова

Речь, предположительно, идет об участии в преследовании «кого-то из коммерсантов», чьи интересы затронули расследования журналиста, пишет РБК со ссылкой на два источника в силовых структурах. В рамках доследственной проверки по факту необоснованного преследования журналиста следствие также выяснит, в какой степени в дело были вовлечены сотрудники полиции из УВД по Западному административному округу столичного главка МВД. Проверкой действий полицейских, которые 6 июня задержали Ивана Голунова, займется Следственный комитет. В это ведомство были переданы материалы внутренней проверки, которую проводило МВД.