Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе забил сто мячей за карьеру. Юбилейный гол форвард записал на свой счет в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Андорры (4:0). Отмечается, что 20-летний француз достиг этой отметки раньше нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. В составе «ПСЖ» Мбаппе отличился 60 раз, 27 мячей он забил за «Монако», еще 13 голов записал себе в актив в матчах за сборную Франции.

Ранее сообщалось, что игрок может перейти в мадридский «Реал» за 230 миллионов евро.