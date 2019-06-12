В России начали действовать новые правила выезда детей за границу
Если ребенок выезжает за рубеж один, он должен показать согласие одного из родителей на выезд из страны. При этом другой родитель или опекун с этим может не согласиться. Заявления о несогласии теперь надо подавать в МВД, а не в ФСБ. Погранслужба, которая прежде принимала такие документы, больше делать этого не будет. В случае, если родитель проживает за рубежом, ему, по новым правилам, следует обратиться в посольство или консульство.