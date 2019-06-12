Корреспондент «Медузы» Иван Голунов не собирается идти сегодня на марш в свою поддержку

Мэрия мероприятие не согласовала. По мнению журналиста, лучше уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи. Об этом он сказал после снятия обвинения в торговле наркотиками и освобождения.

В числе организаторов акции были бывший коллега Голунова по «Медузе», журналист и муниципальный депутат Илья Азар и шеф-редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев. После освобождения Голунова они разошлись во мнениях: Азар сообщил, что намерен 12 июня «просто пройтись» по маршруту, однако из числа организаторов вышел. Руководство «Медузы», где работает Голунов, предложило марш не проводить и «в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы».

Еще одно мероприятие, связанное с делом Голунова, намечено на воскресенье. Оно согласовано с властями.

Между тем, на сайте «Эха Москвы» на вопрос «имеет ли смысл проводить марш в Москве 12 июня в связи с освобождением Ивана Голунова?» почти 90% проголосовавших ответили положительно.