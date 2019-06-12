Правительство Непала подтвердило массовую гибель рабочих во время строительства стадионов для ЧМ-2022 в Катаре

Правительство Непала подтвердило массовую гибель непальских рабочих во время строительства стадионов для чемпионата мира 2022 года в Катаре. Как передает Arab News, немецкая компания WDR выпустила документальный фильм, в котором рассказывается о тяжелой жизни строителей объектов турнира и гибели 1400 из них. Родственники погибших не получили никакой компенсации от Катара. Представитель Минтруда отметил, что не знал о ситуации, однако подтвердил факт гибели многих соотечественников. При этом, точную цифру он не назвал.