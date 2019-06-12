Суд присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина предварительно назначен на 13 января

Суд присяжных в США по делу россиянина Евгения Никулина, экстрадированного из Чехии по обвинению в киберпреступлениях, предварительно назначен на 13 января следующего года. Об этом сообщил ТАСС адвокат Аркадий Бух. Очередные слушания прошли во вторник в суде Северного округа штата Калифорния в Сан-Франциско. Судья предложил сторонам обвинения и защиты явиться в суд 18 июня, чтобы согласовать график обмена аргументами и списки свидетелей. Адвокат отметил, что не собирается просить вносить какие-либо изменения.