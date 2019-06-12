СК проверит действия сотрудников Росгвардии во время акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге

Следственный комитет по Свердловской области проверит действия сотрудников Росгвардии во время акции протеста против строительства храма в Екатеринбурге. Об этом сообщил замначальника полиции областного главка МВД Эдуард Бородин в ответ на запрос общественного деятеля Дмитрия Калинина, передает Znak.com. Он требовал расследовать бездействие полиции и Росгвардии, которая «допустила столкновение двух групп людей, не защитила от борцов гражданских лиц, не задержала агрессивных борцов» и возбудить дело о халатности в отношении руководителей и рядовых сотрудников, а также спортсменов. Однако в полиции отказались возбуждать дело в отношении спортсменов из-за отсутствия состава преступления.