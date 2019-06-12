Руководивший задержанием Голунова полковник заявил об очереди проверяющих

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Андрей Щиров, чьи подчиненные задерживали корреспондента «Медузы», сказал в интервью RT, что его «проверяют все, кто только может». Телеканал отмечает, что интервью было записано до освобождения журналиста и закрытия уголовного дела. По словам полицейского, проверяющие «смотрят всю подноготную [его] служебной деятельности», а его родителей на даче «сейчас терзают какие-то непонятные журналисты». Щиров выразил уверенность, что ответы относительно ситуации с Голуновым «так или иначе будут получены». «Сейчас такое количество сил задействовано — и следственных органов, и проверяющих, — что остаться без ответа уже ничто не может», — добавил полковник. В отношении себя уголовного преследования он не опасается. Щиров заверил, что «ничего такого не делал и не нарушал закон», как и его подчиненные, которые задерживали журналиста. От остальных комментариев по этому поводу он отказался.

Ранее Щиров утверждал, что нестыковки в деле Голунова видят «только гражданские», а профессионалу «все понятно». Он также прежде говорил, что в разработку полицейских журналист попал еще в начале марта.