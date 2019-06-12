СК объявил о начале доследственной проверки действий причастных к задержанию и уголовному преследованию Голунова

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки действий сотрудников полиции, причастных к задержанию и уголовному преследованию спецкора «Медузы» Ивана Голунова. Дело в отношении самого журналиста, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, накануне прекратили. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев. По его словам, решение принято в связи с «недоказанностью вины». Министр сказал, что будет ходатайствовать об отстранении от должности главы УВД Москвы по Западному округу и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве.

Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили, и связывал своё преследование с расследованием о похоронном бизнесе Москвы, которым он занимался. Одна из версий в рамках доследственной – коммерческий заказ, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Не исключено, что в дело был вовлечен «кто-то из коммерсантов», чьи интересы затронули расследования журналиста.