Столичная мэрия не согласовала намеченный на сегодня марш в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Его инициаторы слагают с себя полномочия и отказываются от призывов участвовать в этой акции. «Поэтому каждый пускай решает сам», — говорится в заявлении журналиста Евгения Берга на странице мероприятия в Facebook. Оно было опубликовано по итогам переговоров инициаторов мероприятия с первым замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василием Олейником, главой департамента Владимиром Регнацким и вице-мэром Александром Горбенко. Ранее к отмене марша призвали руководители «Медузы». В издании отметили, что в ближайшие дни надо добиться согласования акции в центре Москвы. Сам Голунов, освобожденный минувшим вечером из-под ареста, сказал, что не пойдет на марш в свою защиту. Между тем, на сайте «Эха Москвы» на вопрос «имеет ли смысл проводить марш в Москве 12 июня в связи с освобождением Ивана Голунова?» почти 90% проголосовавших ответили положительно.