Сборная России по футболу обыграла Кипр в отборочном матче к Евро-2020

Встреча завершилась победой российской командой со счетом 1:0 — автором единственного гола стал Алексей Ионов. Игра проходила на стадионе «Нижний Новгород», построенном к прошлогоднему чемпионату мира.

Эта победа стала для россиян третьей подряд в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года. Ранее команда с разгромным счетом переиграла сборные Казахстана (4:0) и Сан-Марино (9:0).

В стартовом матче наша сборная уступила Бельгии 1:3.

После четырех туров отбора к Евро-2020 сборная России занимает в группе второе место с девятью очками. На первой строчке с 12 очками идет сборная Бельгии. Третье место делят шотландцы и Казахстан, у которых по шесть очков.