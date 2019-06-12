В Красноярском крае горит штабель леса на площади 20 тысяч кв. метров

Пожар возник в поселке Таежный Богучанского района, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Там отметили, что угрозы населенному пункту нет, ее сняли. По последним данным, возгорание локализовано. Ранее сообщалось, что расстояние до жилого сектора составляет 500-700 метров и есть угроза распространения огня. Тушение осложняется тем, что это безводный район. Сейчас на месте работают 18 человек и шесть единиц техники. На помощь выдвинулся пожарный поезд. Причина пожара устанавливается.