Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений

По мнению Макрона, Европа «должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности и не должна лишь соглашаться с НАТО». Вместе с тем он отметил в интервью швейцарскому телеканалу RTS, что пока нет явного прогресса по Минским соглашениям по Донбассу, нельзя говорить о реформе G8, которая сократилась до «большой семерки» в 2014 году. Поэтому в ближайшие недели он сам намерен провести длинную, насыщенную беседу с Владимиром Путиным и в качестве президента Франции, и в качестве председателя G7. Деталей Макрон не уточнил.