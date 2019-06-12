Лев Пономарев оштрафован на 300 тысяч рублей за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда. Наказание назначено за организацию несогласованной акции 13 мая на Лубянке в поддержку фигурантов уголовных дел «Сети» и «Нового величия». Тогда у здания ФСБ собрались около 500 человек. Акция называлась «В защиту нового поколения», в ходе нее полицейские задержали, по информации «ОВД-Инфо», 13 человек.