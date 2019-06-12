Владимир Путин рассмотрит обращение главы МВД об увольнении двух генералов полиции в связи с делом Ивана Голунова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Речь идет о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре Андрее Пучкове и начальнике управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрии Девяткине. О том, что ходатайство об их увольнении будет направлено президенту, накануне сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Также от работы на время проверки отстранены оперативники, которые участвовали в задержании журналиста «Медузы». Имена их Колокольцев не назвал. Ранее сам Голунов в показаниях, которые публиковало издание Baza, сообщал, что наручники на него надели Роман Феофанов и Дмитрий Кожанов. Провести доследственную проверку по материалам внутреннего расследования подразделения собственной безопасности МВД пообещал Следственный комитет. Там намерены установить обстоятельства, связанные с «необоснованным задержанием журналиста и нарушением его прав».

Спецкора «Медузы» задержали 6 июня в центре Москвы и обвинили в намерении сбыть наркотики. Полицейские сообщили, что при досмотре личных вещей и при обыске дома у него нашли запрещенные вещества. Суд отправил его под домашний арест. Позже экспертиза установила, что Голунов к изъятым у него вещам и пакетикам отношения не имел, а потому доказательств его вины нет. Минувшим вечером журналиста освободили, а уголовное дело в отношении него прекратили.